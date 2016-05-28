الصقر وبركات وعبد العزيز يرشحون فوز الريال بنهائي دوري الأبطال

يتابع عشاق كرة القدم في العالم بأسره المباراة النارية التي تجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء اليوم السبت على ملعب “سان سيرو”.

وحرصت بوابة اخبار اليوم على استطلاع آراء نجوم الكرة المصرية وتوقعاتهم للمباراة النهائية للبطولة حيث أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق، أنه يرشح ريال مدريد للفوز باللقب موضحاً أن الملكي لن يسمح بضياع البطولة بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بعدما وصل للدور النهائي.

وأشار إلى أنه سعيد بمسيرة ريال مدريد تحت قيادة زيدان والتي شهدت انتصارات مميزة ونتائج رائعة والتأهل لنهائي التشامبيونزليج.

ورشح محمد بركات، نجم الأهلي الأسبق، ريال مدريد أيضاً للفوز باللقب موضحاً أن الفريق الملكي لديه الخبرات والدوافع القوية لإنهاء موسمه ببطولة كبيرة بعد أن ضاع لقب الدوري هذا الموسم.

وقال أيمن عبد العزيز، نجم الزمالك الأسبق، إن ريال مدريد كفته أرجح وسيفوز باللقب موضحاً أن وجود كريستيانو رونالدو الهداف البرتغالي المميز سيكون نقطة فاصلة لصالح المرينجي.

ويرى أحمد حسن مكي مهاجم فريق الزمالك أن ريال مدريد سيفوز باللقب لأنه صاحب الخبرات الطويلة وقادر على عبور دفاع أتلتيكو مدريد الذي عجز عن تخطيه برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

وأشار عبد السلام نجاح صانع ألعاب حرس الحدود إلى أن ريال مدريد قادر على تحقيق الفوز وخاصة في ظل تركيز لاعبيه على هذه المباراة بعد ضياع لقب الدوري ومصالحة جماهيرهم بعد موسم صعب.

وأكد معتز إينو، نجم الأهلي الأسبق، أنه يشجع برشلونة ويتمنى بكل تأكيد فوز أتلتيكو مدريد ولكنه يشعر بأن ريال مدريد سيكون صاحب الغلبة لأنه الأكثر خبرة ولاعبيه أكثر كفاءة.