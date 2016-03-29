اخبار الرياضة.. مصر تواجه نيجيريا في لقاء مصيري

المصطبة نيوز – تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية في السابعة مساء اليوم، نحو مدينة «الإسكندرية» وبالتحديد نحو ملعب «برج العرب» لمتابعة اللقاء المصيري للمنتخب الوطني أمام نظيره النيجيري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكان 2017.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة التي تضم منتخبات نيجيريا وتنزانيا، برصيد أربع نقاط من انتصار على تنزانيا والتعادل أمام نيجيريا، ويأتي المنتخب النيجيري في المرتبة الثانية برصيد نقطتين من تعادلين، فيما يحل المنتخب التنزاني في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

يدير المباراة تحكيميًّا الجنوب إفريقي دانيال بينيت، الذي سبق له أن أدار العديد من المباريات للمنتخب الوطني والأهلي في السنوات القليلة الماضية.

يدخل المنتخب المصري بقيادة مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر، مباراة اليوم، رافعًا شعار لا بديل عن الفوز وحصد نقاط اللقاء الثلاثة، من أجل وضع قدم في كان 2017.

فوز الفراعنة على النسور النيجيرية اليوم، سيجلعهم بنسبة كبيرة في بطولة الأمم الإفريقية التي ستقام العام المقبل بالجابون، حيث سيخرج المنتخب النيجيري من الصورة تمامًا ويفقد الأمل في التأهل المباشر، ويصبح المنتخب التنزاني مطالب بتحقيق الفوز بثمانية أهداف على نيجيريا، ومن ثم مصر برباعية نظيفة، وهو ما يصعب تحقيقه بنسبة تفوق 100%.

كوبر سيعتمد على نفس القائمة التي خاض بها مباراة نيجيريا في الجولة الماضية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وضمت قائمة الفراعنة للقاء النسور كلًّا من:

حمد الشناوي، وعلى جبر، وحمادة طلبة، وأحمد دويدار، وعمر جابر، وحازم إمام، وطارق حامد، وأيمن حفني، وحسام غالي، وأحمد حجازي، ورامي ربيعة، ورمضان صبحي، وصبري رحيل، وعبد الله السعيد، ومؤمن زكريا، وعمرو جمال، ومحمد الشناوي، وإبراهيم صلاح، ومروان محسن.

إلى جانب 5 محترفين هم: محمد صلاح، لاعب روما الإيطالي، ومحمد النني، المحترف بصفوف أرسنال الإنجليزي، وأحمد حسن كوكا، مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، ومحمود حسن تريزيجيه، لاعب أندرلخت البلجيكي، وعمرو ورد، لاعب بانيتوليكوس اليوناني.

ومن المتوقع أن يجري كوبر بعد التغييرات في تشكيل الفريق، حيث سيدفع برمضان صبحي منذ بداية اللقاء بدلًا من محمود حسن تريزيجيه، الذي دفع به خلال المواجهة الأولى منذ البداية.

وسيخوض كوبر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر، ورامي ربيعة، وأحمد حجازي، وحمادة طلبة

خط الوسط: إبراهيم صلاح، ومحمد النني، ورمضان صبحي، وعبدالله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح، وأحمد حسن كوكا.