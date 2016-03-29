مصر تستضيف نيجيريا في “مباراة الحسم”

المصطبة نيوز – يستضيف المنتخب المصري لكرة القدم نظيره النيجيري، الثلاثاء، في الإسكندرية، في مباراة يسعى من خلالها إلى حسم التأهل لكأس الأمم الإفريقية التي تقام في الغابون مطلع العام المقبل.

وبعد انسحاب تشاد من المجموعة السابعة، سيتأهل من تلك المجموعة التي تضم مصر ونيجيريا إلى جانب تنزانيا، منتخب واحد إلى النهائيات، فيما لن يدخل المنتخب صاحب المركز الثاني في حسابات التأهل وسيودع التصفيات.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلغاء نتائج تشاد في الجولات الثلاث من التصفيات حتى الآن، وأصبح رصيد مصر 4 نقاط في الصدارة مقابل نقطتين لنيجيريا ونقطة واحدة لتنزانيا.

وبموجب الترتيب الجديد، باتت مصر بحاجة إلى الفوز لحسم بطاقة المجموعة بغض النظر عن نتيجتها في المباراة الأخيرة أمام تنزانيا، كما أن التعادل قد يبقي على حظوظها في التأهل شرط الفوز على مضيفتها تنزانيا في الجولة الخامسة المقررة في 3 يونيو المقبل، في حين أن الخسارة ستمنح الصدارة لنيجيريا وتتعزز حظوظها في التأهل.

ويهدف المنتخب المصري إلى إنهاء السنوات العجاف التي لم يتأهل خلالها للبطولة القارية في 3 مرات على التوالي، وتحديدا منذ تتويجه بلقبه السابع في تاريخه والثالث على التوالي عام 2010 في أنغولا.

والتقى المنتخبان 18 مرة، وفاز “الفراعنة” 6 مرات و”النسور” 6 مرات أيضا وتعادلا 6 مرات، آخرها 1-1 الجمعة الماضي.

وحذر المدير الفني للمنتخب المصري المخضرم الأرجنتيني هكتور كوبر، من شراسة المنتخب النيجيري، مشيرا إلى أنه “لن يكون أمامه ما يخسره لحاجته الملحة للفوز، وبالتالي سيكون هجمومه أشرس من المباراة الماضية، لكننا في النهاية لا بد أن نظهر بالشكل المطلوب الذي يليق بمنتخب مصر ومكانته التاريخية، خاصة أننا قدمنا مباراة متميزة في الجولة الماضية، لكن التوفيق لم يكن حليفنا”.

وأضاف: “نطمح لإنهاء الأمور مبكرا، عملنا خلال الفترة البسيطة التي تبعت مباراة نيجيريا على تصحيح أخطاء المباراة الماضية، كما لعبنا على مواطن الضعف لدى المنتخب النيجيري لاستغلالها في المباراة، ومن الطبيعي أن تختلف المباراة المنتظرة عن المباراة الماضية. لا مجال للتعويض لدى المنتخب الخاسر خاصة أنه من الواقع العملي أننا المتنافسان على بطاقة التأهل”.

في المقابل، قال المدير الفني للمنتخب النيجيري سامسون سياسيا: “الوقت لم يكن كافيا لنسيان حالة الإحباط التي شعرنا بها عقب فقدان الفوز في الثواني الأخيرة أمام مصر في المرحلة الماضية، لكن في النهاية علينا التعامل مع الأمر الواقع والقتال في المباراة المقبلة، واللعب على الفوز حتى آخر ثانية في المباراة، حيث إن أي نتيجة غير ذلك ستعني ابتعادنا عن التأهل”.

وتابع: “أرفض التدخل في عملي والتشكيلة أنا الوحيد المسؤول عنها. سأختار اللاعبين القادرين على تخطي هذه المهام الصعبة لأن الخبرة سيكون لها عامل أساسي في حسم نتيجة المباراة”.