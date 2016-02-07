برج الدلو اليوم 8-2-2016 توقعات برج الدلو حظك اليوم الإثنين 8 فبراير 2016

برج الدلو Aquarius Horoscope آخر توقعات حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية اليوم الإثنين 8 فبراير/شباط 2016 ومعرفة ما يُخفيه لك برج الدلو مهنياً وعاطفياً وصحياً وذلك من خلال موقع «المصطبة» بالتعاون مع قسم ابراج اليوم بمجلة «جحا» الثقافية والترفيهية، حيث سنقوم بنشر التوقعات اليومية لأصحاب برج الدلو للعازبين والعازبات والمتزوجين والمتزوجات والمُرتبطين.

برج الدلو (20/1 – 18/2)

الكوكب: زحل

أرقام الحظ: 11 ، 29 ، 38 ، 47 ، 56

الأحجار: الفيروز

البرج: هوائى

يتوافق مع: الجوزاء ، الميزان ، الحمل

الأعمال الملائمة: مخترعين ، سياسيين ، كتاب ، علماء ، رواد فضاء ، منجمين

إيجابيات برج الدلو: ودود ، إنسانى ، صادق ، وفى وصاحب ولاء ، مبدئى ، مبتكر

سلبيات برج الدلو: مستقل وذكى ، عنيد ، يقف ضد الأمور ، مشاكس ، غير متوقع التصرفات ، غير عاطفى وله استقلاليته

أفضل الفترات العاطفية فى عام 2016 لأصحاب برج الدلو

الفترة الأولى، من 17 فبراير إلى 12 مارس، وفيها يتواجد الزهرة في برجك. تتمتع بقدرة كبيرة على استقطاب الإعجاب من خلال ظهورك وبراعتك الفكرية. تخطف الأضواء أينما حللت وتشعر أنك ملك جمال الكون.

الفترة الثانية من 24 مايو إلى 17 يونيو، حيث يتواجد الزهرة في الجوزاء. تشعر بأنك في إجازة، ويتاح لك التلذذ بالحب مع من تحب. كما تستشعر إشارات القبول من الطرف الآخر والاهتمام الشديد منه.

الفترة الثالثة من 30 أغسطس إلى 23 سبتمبر، والزهرة هنا في برج الميزان، وهنا قد تقع في حب محظور، لكنه مثير للغاية ويبعث الفرح في قلبك حتى وإن كنت مدركاً أنه إلى زوال؛ في حال كنت خالياً. أو تشارك الحبيب، الموجود، في أعماله بكل رحابة صدر وسعادة.

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 8-2-2016

مهنياً: كن حذراً جداً، ولا تعط الأعداء مجالاً لكي يكتشفوا خطأ ما، مطلوب منك الحذر والابتعاد عن الضوء والتكتم والانتظار لقول ما تريد.

عاطفياً: من اليوم فصاعداً قد تضطر إلى التعامل مع الشريك كفريق واحد، وذلك يترك آثاراً إيجابية على أجوائكما.

صحياً: تأمل خيراً بالعلاج الذي تخضع له ولا سيما أن الطب تطور كثيراً وبات قادراً إلى أمور كثيرة.

ستجني ثمار مواقفك الجادة والإيجابية مع الآخرين، مما يجلب لك دعم ومساندة من مصادر لم تتوقعها ولم تفكر فيها من قبل. اغتنم هذه الفرصة لإخبارهم بتوقعاتك وتطلعاتك الشخصية عن أهم القضايا التي تشغلك، حتى تتمكن من إحداث تغييرات جذرية إيجابية في حياتك وحياة الآخرين ممن حولك.