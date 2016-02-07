برج الجدى اليوم 8-2-2016 توقعات برج الجدى حظك اليوم الإثنين 8 فبراير 2016

برج الجدى Capricorn Horoscope آخر توقعات حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية اليوم الإثنين 8 فبراير/شباط 2016 ومعرفة ما يُخفيه لك برج الجدى مهنياً وعاطفياً وصحياً وذلك من خلال موقع «المصطبة» بالتعاون مع قسم ابراج اليوم بمجلة «جحا» الثقافية والترفيهية، حيث سنقوم بنشر التوقعات اليومية لأصحاب برج الجدى للعازبين والعازبات والمتزوجين والمتزوجات والمُرتبطين.

برج الجدى (22/12 – 19/1)

الكوكب: زحل

أرقام الحظ: 10 ، 28 ، 37 ، 46 ، 55

الأحجار: العقيق اليمانى

البرج: ترابى

يتوافق مع: الثور ، العذراء

الأعمال الملائمة: مدراء عامين ، مدراء ، وزراء ، مهندسى كومبيوتر

إيجابيات برج الجدى: عملى ، عاقل ، طموح ، منظم ، صبور ، حذر ، صاحب روح مرحة ومتحفظ

سلبيات برج الجدى: متشائم ، متعلق بالأقدار ، بائس ، حاقد ، متمسك بالتقاليد أكثر من اللازم وجامد

أفضل الفترات العاطفية فى عام 2016 لأصحاب برج الجدى

الفترة الأفضل والأولى من 23 يناير إلى 17 فبراير. وهي الفترة التي يتواجد فيها الزهرة في برجك، حيث تتمتع بجاذبية كبيرة وقدرة على لفت النظر لا سيما إذا كان الحب من بين الأصدقاء.

الفترة الثانية من 30 أبريل إلى 24 مايو. حيث يكون الزهرة في الثور وهنا تقوى الرومنسية بشكل كبير، ويتاح لك التمتع بالغزل والتقارب الجسدي مع شخص تحبه ويحبك. هذه الفترة من أقوى الفترات الرومنسية.

الفترة الثالثة من 5 إلى 30 أغسطس وهي فترة جيدة جداً عاطفياً، يتاح لكما قضاء وقت ممتع للغاية في مكان بعيد عن الأعين. أو تميل إلى شخص يشاطرك الأفكار والثقافة فتُسعد بوجوده.

الفترة الرابعة من 12 نوفمبر إلى 7 ديسمبر، وهنا يعود الزهرة إلى برجك. تختم العام كما كنت قد بدأته. لكن من المرجح أن تكون أكثر غيرة على الحبيب وتبالغ في تصرفاتك التملكية.

حظك اليوم برج الجدى الإثنين 8-2-2016

مهنياً: رؤيتك الواضحة للأمور تساعدك كثيراً لتحديد خطواتك المقبلة لتكون ناجحة، والإقدام على مشاريع جديدة في الاستثمار.

عاطفياً: لا تبحث في دفاتر الماضي لمعالجة أخطاء الحاضر، فلكل زمن خصوصيته، عش أيامك كما يجب واعتن بالحبيب كثيراً.

صحياً: مهنياً: هذا اليوم يحمل وعوداً وانتصاراً على بعض المصاعب الصحية.

الأشخاص في محيط العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع من هذه الفترة لمواجهة المشاكل الصعبة مع فريقك وبالتالي الاقتراب أكثر من هدفك. سوف تساعد الديناميكية التي تنمو بين الفريق على الوقوف بصلابة أمام أصعب التحديات والوصول معًاً إلى النجاح.