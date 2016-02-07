برج القوس اليوم 8-2-2016 توقعات برج القوس حظك اليوم الإثنين 8 فبراير 2016

برج القوس Sagittarius Horoscope آخر توقعات حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية اليوم الإثنين 8 فبراير/شباط 2016 ومعرفة ما يُخفيه لك برج القوس مهنياً وعاطفياً وصحياً وذلك من خلال موقع «المصطبة» بالتعاون مع قسم ابراج اليوم بمجلة «جحا» الثقافية والترفيهية، حيث سنقوم بنشر التوقعات اليومية لأصحاب برج القوس للعازبين والعازبات والمتزوجين والمتزوجات والمُرتبطين.

برج القوس (22/11 – 21/12)

الكوكب: المشترى

أرقام الحظ: 18 ، 27 ، 36 ، 45 ، 54

الأحجار: الفيروز

البرج: نارى

يتوافق مع: الحمل ، الأسد ، الجوزاء

الأعمال الملائمة: وكلاء سفر ، مكتشفين ،بروفيسورات ، سفراء ، تجار

إيجابيات برج القوس: متفائل ، محب للحرية ، مرح ، له روح مرحة جميلة ، صادق ، مستقيم ، ذكى وصاحب فلسفة

سلبيات برج القوس: متفائل بصورة عمياء ، مهمل ، غير مسؤول ، سطحى ، غير لبق ، قلق

أفضل الفترات العاطفية فى عام 2016 لأصحاب برج القوس

الفترة الأفضل خلال كل العام من 18 أكتوبر إلى 12 نوفمبر. حيث يتواجد الزهرة في برجك، الأمر الذي يجعلك تتفرغ للحب بدون أي التزامات أخرى. تبدو الأكثر تألقاً وجاذبية، والزهرة هنا يدعم حب النظرة الواحدة. وأيضاً من 1 يناير إلى 23 منه، الزهرة في برجك، ولكن أقل من الفترة الخريفية وهجاً.

الفترة الثانية من 5 إلى 30 أبريل. حيث يتواجد الزهرة في برج الحمل مما يشير إلى حب جارف وغير مسبوق، أو تتألق العلاقة القائمة بشكل مفاجئ حيث تخلق مشاريع واهتمامات مشتركة، وأنت أصلاً تكون متحمساً حينئذ للتلاقي العاطفي والتعبير عن حبك.

الفترة الثالثة من 12 يوليو إلى 5 أغسطس. حيث يتواجد الزهرة في برج الأسد، فتمارس سحرك الاجتماعي وتبدو الأكثر كفاءة في عين من تحب. وقد يكون الحب أولاً من طرفه هو، حيث لا تكون قد اكتشفته. أما المرتبط، ففترة كهذه مناسبة للاستجمام معاً.

حظك اليوم برج القوس الإثنين 8-2-2016

مهنياً: قد تطرأ اليوم بعض التغيرات على طبيعة عملك، لكن لا تقلق على مستقبلك المهني.

عاطفياً: لا تدع بعض التراكمات تفسد علاقتك بالحبيب، وصارحه بكل ما تشعر أن من الضرور مصارحته به.

صحياً: تقرر بعد إلحاح من العائلة الخضوع لحمية وممارسة الرياضة يومياً.

أنت على وفاق وانسجام تام مع محيطك، سواء على المستوى الشخصي أو المهني. انتفع من هذا التناغم في تقوية علاقاتك والروابط القائمة بينك وبين الآخرين للتسلح في الأوقات العصيبة التي تكون فيها مجموعة الأبراج الكونية غير مبشرة والأحوال ليست لصالحك.