برج العقرب اليوم 8-2-2016 توقعات برج العقرب حظك اليوم الإثنين 8 فبراير 2016

برج العقرب Scorpio Horoscope آخر توقعات حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية اليوم الإثنين 8 فبراير/شباط 2016 ومعرفة ما يُخفيه لك برج العقرب مهنياً وعاطفياً وصحياً وذلك من خلال موقع «المصطبة» بالتعاون مع قسم ابراج اليوم بمجلة «جحا» الثقافية والترفيهية، حيث سنقوم بنشر التوقعات اليومية لأصحاب برج العقرب للعازبين والعازبات والمتزوجين والمتزوجات والمُرتبطين.

برج العقرب (24/10 – 21/11)

الكوكب: المريخ

أرقام الحظ: 17 ، 26 ، 35 ، 44 ، 53

الأحجار: الياقوت ، العقيق

البرج: مائى

يتوافق مع: الحوت ، السرطان ، الثور

الأعمال الملائمة: أطباء ، محققين ، علماء بيئة ، مهندسين ، عملاء سريين

إيجابيات برج العقرب: صاحب عزيمة ، قوى ، عاطفى ، ذو حدس ، ذو طاقة ، مثير ، شخصيته جذابة ، كتوم للأسرار

سلبيات برج العقرب: كثير الرفض ، يحب السيطرة ، محب للتملك ، غيور ، عنيد

أفضل الفترات العاطفية فى عام 2016 لأصحاب برج العقرب

الفترة الأهم من 23 سبتمبر إلى 18 أكتوبر. وفيها يتواجد الزهرة في برجك، وقد تكون هذه الفترة بداية لحب حقيقي يترك أثراً كبيراً. ستعيش جواً من الحب والاهتمام من الطرف الآخر بلا شروط، وهذا سيسعدك ولكن سيجعلك تسأل “هل سيدوم ذلك؟”.

الفترة الثانية في الأهمية، من 12 مارس إلى 5 أبريل، وهنا تبدو سعيداً جداً مع من تحب، لا شيء يؤرقكما. ظروفكما معاً تشعرك أنكما في إجازة ويجب أن تستمتعا معاً قدر المستطاع. إلا أنك هنا قد تكون ملولاً للغاية.

الفترة الثالثة من 17 يونيو إلى 12 يوليو، وفيها يتواجد الزهرة في السرطان! وهنا تميل إلى تبادل الأفكار والرؤى والثقافة مع من تحب. وقد تُخلق علاقة على نحو مفاجئ إلا أنها تنتهي أيضاً بشكل مفاجئ.

حظك اليوم برج العقرب الإثنين 8-2-2016

مهنياً: تحوّلات متعددة في مصلحتك، لكن تريث وستجد أمامك صفحات بيضاً بالجملة تغير مجرى حياتك نحو الأفضل.

عاطفياً: بعض التنازلات تؤسّس لثقة كبرى مع الشريك، وتمنح الأفضلية لمستقبل مشرق وواعد ومليء بالسعادة والطمأنينة.

صحياً: عليك ان تعتمد على نظام غذائي محدّد، ذلك أفضل لراحتك النفسية.

من المحتمل ظهور أزمات عن قريب، فحاول أن لا تفقد مزاجك وأعصابك. اذا حافظت على رابطة جأشك، وواجهت الأحداث غير السارة والقلاقل التي تثيرها، فلن تدوم كثيرًا ولن تسبب خسائر مهمة. اعتني بصحتك.