برج الميزان اليوم 8-2-2016 توقعات برج الميزان حظك اليوم الإثنين 8 فبراير 2016

برج الميزان Libra Horoscope آخر توقعات حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية اليوم الإثنين 8 فبراير/شباط 2016 ومعرفة ما يُخفيه لك برج الميزان مهنياً وعاطفياً وصحياً وذلك من خلال موقع «المصطبة» بالتعاون مع قسم ابراج اليوم بمجلة «جحا» الثقافية والترفيهية، حيث سنقوم بنشر التوقعات اليومية لأصحاب برج الميزان للعازبين والعازبات والمتزوجين والمتزوجات والمُرتبطين.

برج الميزان (23/9 – 23/10)

الكوكب: الزهرة

أرقام الحظ: 6 ، 16 ، 25 ، 34 ، 43 ، 52

الأحجار: الماس

البرج: هوائى

يتوافق مع: القوس ، الجوزاء ، الدلو

الأعمال الملائمة: وظائف دبلوماسية ، قضاة ، مستشارين ، أخصائيين نفسيين ، فنانين

إيجابيات برج الميزان: دبلوماسى ، مؤدب ، رومانسى ، ساحر ، سهل النقياد ، إجتماعى ، صاحب مبادئ ومسالم

سلبيات برج الميزان: متردد ، قابل للتغير ، ساذج ، يتأثر بسرعة ، منطوى على نفسه

أفضل الفترات العاطفية فى عام 2016 لأصحاب برج الميزان

الفترة الأهم من 30 أغسطس إلى 23 سبتمبر، والزهرة هنا في برجك، وهو يضفي طابعاً من الرومنسية والحب وأنت في هذه الفترة ستقدّم الكثير من الاهتمام للآخر والعطاء بدون أن تطالبه بمقابل، ولكن الغيرة تقتلك.

الفترة الثانية من 24 مايو إلى 17 يونيو، حيث يتواجد الزهرة في الجوزاء. تعيش حالة من الحب المتسامح المتساهل والذي يريد أن يكون بسيطاً فقط. قد تنتقل بعقلك وأفكارك مع الشريك إلى أماكن بعيدة. وقد تحبه من خلال كتاباته.

الفترة الثالثة، من 17 فبراير إلى 12 مارس، وفيها يتواجد الزهرة في الدلو. تميل رومنسياً وجنسياً وبشغف إلى شخص يشاطرك الاهتمامات والميول، وقد تكون متهوراً جداً وصريحاً، وفي ذات الوقت مضحكاً للآخر.

حظك اليوم برج الميزان الإثنين 8-2-2016

مهنياً: القمر الجديد في برج الدلو يلائمك جداً ويحمل إليك بشرى سارّة او مفاجأة لم تكن في الحسبان، وتحرز ربحاً وينجح استثمار لك أو تكسب جائزة.

عاطفياً: الرومانسية هي الطريق الأسهل إلى قلب الشريك، فتذلل المصاعب مهما بلغ حجمها وتقربك منه.

صحياً: أنت عرضة للإصابة بالحساسية إذا تعرضت كثيراً للشمس، فكن حذراً.

أنت مفعم بالحيوية والشجاعة، ولن تجد ظروفًا أفضل لتنفيذ طموحاتك. لكن تقدم بحذر، لأنه يمكن أن تفقد التركيز بسهولة من خلال التفاصيل المعقدة التي قد تبدو شيقة للغاية. تأكد من الاقتراب من الأشياء بطريقة عاقلة وحساسة وركز في الجوانب الرئيسية ولن تضطر إلى انتظار النجاح كثيرًا.