يتابع عشاق كرة القدم في العالم بأسره المباراة النارية التي تجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء اليوم السبت على ملعب “سان سيرو”.
وحرصت بوابة اخبار اليوم على استطلاع آراء نجوم الكرة المصرية وتوقعاتهم للمباراة النهائية للبطولة حيث أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق، أنه يرشح ريال مدريد للفوز باللقب موضحاً أن الملكي لن يسمح بضياع البطولة بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بعدما وصل للدور النهائي.
وأشار إلى أنه سعيد بمسيرة ريال مدريد تحت قيادة زيدان والتي شهدت انتصارات مميزة ونتائج رائعة والتأهل لنهائي التشامبيونزليج.
ورشح محمد بركات، نجم الأهلي الأسبق، ريال مدريد أيضاً للفوز باللقب موضحاً أن الفريق الملكي لديه الخبرات والدوافع القوية لإنهاء موسمه ببطولة كبيرة بعد أن ضاع لقب الدوري هذا الموسم.
وقال أيمن عبد العزيز، نجم الزمالك الأسبق، إن ريال مدريد كفته أرجح وسيفوز باللقب موضحاً أن وجود كريستيانو رونالدو الهداف البرتغالي المميز سيكون نقطة فاصلة لصالح المرينجي.
ويرى أحمد حسن مكي مهاجم فريق الزمالك أن ريال مدريد سيفوز باللقب لأنه صاحب الخبرات الطويلة وقادر على عبور دفاع أتلتيكو مدريد الذي عجز عن تخطيه برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.
وأشار عبد السلام نجاح صانع ألعاب حرس الحدود إلى أن ريال مدريد قادر على تحقيق الفوز وخاصة في ظل تركيز لاعبيه على هذه المباراة بعد ضياع لقب الدوري ومصالحة جماهيرهم بعد موسم صعب.
وأكد معتز إينو، نجم الأهلي الأسبق، أنه يشجع برشلونة ويتمنى بكل تأكيد فوز أتلتيكو مدريد ولكنه يشعر بأن ريال مدريد سيكون صاحب الغلبة لأنه الأكثر خبرة ولاعبيه أكثر كفاءة.
المصطبة نيوز – تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية في السابعة مساء اليوم، نحو مدينة «الإسكندرية» وبالتحديد نحو ملعب «برج العرب» لمتابعة اللقاء المصيري للمنتخب الوطني أمام نظيره النيجيري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكان 2017.
ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة التي تضم منتخبات نيجيريا وتنزانيا، برصيد أربع نقاط من انتصار على تنزانيا والتعادل أمام نيجيريا، ويأتي المنتخب النيجيري في المرتبة الثانية برصيد نقطتين من تعادلين، فيما يحل المنتخب التنزاني في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.
يدير المباراة تحكيميًّا الجنوب إفريقي دانيال بينيت، الذي سبق له أن أدار العديد من المباريات للمنتخب الوطني والأهلي في السنوات القليلة الماضية.
يدخل المنتخب المصري بقيادة مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر، مباراة اليوم، رافعًا شعار لا بديل عن الفوز وحصد نقاط اللقاء الثلاثة، من أجل وضع قدم في كان 2017.
فوز الفراعنة على النسور النيجيرية اليوم، سيجلعهم بنسبة كبيرة في بطولة الأمم الإفريقية التي ستقام العام المقبل بالجابون، حيث سيخرج المنتخب النيجيري من الصورة تمامًا ويفقد الأمل في التأهل المباشر، ويصبح المنتخب التنزاني مطالب بتحقيق الفوز بثمانية أهداف على نيجيريا، ومن ثم مصر برباعية نظيفة، وهو ما يصعب تحقيقه بنسبة تفوق 100%.
كوبر سيعتمد على نفس القائمة التي خاض بها مباراة نيجيريا في الجولة الماضية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وضمت قائمة الفراعنة للقاء النسور كلًّا من:
حمد الشناوي، وعلى جبر، وحمادة طلبة، وأحمد دويدار، وعمر جابر، وحازم إمام، وطارق حامد، وأيمن حفني، وحسام غالي، وأحمد حجازي، ورامي ربيعة، ورمضان صبحي، وصبري رحيل، وعبد الله السعيد، ومؤمن زكريا، وعمرو جمال، ومحمد الشناوي، وإبراهيم صلاح، ومروان محسن.
إلى جانب 5 محترفين هم: محمد صلاح، لاعب روما الإيطالي، ومحمد النني، المحترف بصفوف أرسنال الإنجليزي، وأحمد حسن كوكا، مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، ومحمود حسن تريزيجيه، لاعب أندرلخت البلجيكي، وعمرو ورد، لاعب بانيتوليكوس اليوناني.
ومن المتوقع أن يجري كوبر بعد التغييرات في تشكيل الفريق، حيث سيدفع برمضان صبحي منذ بداية اللقاء بدلًا من محمود حسن تريزيجيه، الذي دفع به خلال المواجهة الأولى منذ البداية.
وسيخوض كوبر اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: عمر جابر، ورامي ربيعة، وأحمد حجازي، وحمادة طلبة
خط الوسط: إبراهيم صلاح، ومحمد النني، ورمضان صبحي، وعبدالله السعيد
خط الهجوم: محمد صلاح، وأحمد حسن كوكا.
المصطبة نيوز – يستضيف المنتخب المصري لكرة القدم نظيره النيجيري، الثلاثاء، في الإسكندرية، في مباراة يسعى من خلالها إلى حسم التأهل لكأس الأمم الإفريقية التي تقام في الغابون مطلع العام المقبل.
وبعد انسحاب تشاد من المجموعة السابعة، سيتأهل من تلك المجموعة التي تضم مصر ونيجيريا إلى جانب تنزانيا، منتخب واحد إلى النهائيات، فيما لن يدخل المنتخب صاحب المركز الثاني في حسابات التأهل وسيودع التصفيات.
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلغاء نتائج تشاد في الجولات الثلاث من التصفيات حتى الآن، وأصبح رصيد مصر 4 نقاط في الصدارة مقابل نقطتين لنيجيريا ونقطة واحدة لتنزانيا.
وبموجب الترتيب الجديد، باتت مصر بحاجة إلى الفوز لحسم بطاقة المجموعة بغض النظر عن نتيجتها في المباراة الأخيرة أمام تنزانيا، كما أن التعادل قد يبقي على حظوظها في التأهل شرط الفوز على مضيفتها تنزانيا في الجولة الخامسة المقررة في 3 يونيو المقبل، في حين أن الخسارة ستمنح الصدارة لنيجيريا وتتعزز حظوظها في التأهل.
ويهدف المنتخب المصري إلى إنهاء السنوات العجاف التي لم يتأهل خلالها للبطولة القارية في 3 مرات على التوالي، وتحديدا منذ تتويجه بلقبه السابع في تاريخه والثالث على التوالي عام 2010 في أنغولا.
والتقى المنتخبان 18 مرة، وفاز “الفراعنة” 6 مرات و”النسور” 6 مرات أيضا وتعادلا 6 مرات، آخرها 1-1 الجمعة الماضي.
وحذر المدير الفني للمنتخب المصري المخضرم الأرجنتيني هكتور كوبر، من شراسة المنتخب النيجيري، مشيرا إلى أنه “لن يكون أمامه ما يخسره لحاجته الملحة للفوز، وبالتالي سيكون هجمومه أشرس من المباراة الماضية، لكننا في النهاية لا بد أن نظهر بالشكل المطلوب الذي يليق بمنتخب مصر ومكانته التاريخية، خاصة أننا قدمنا مباراة متميزة في الجولة الماضية، لكن التوفيق لم يكن حليفنا”.
وأضاف: “نطمح لإنهاء الأمور مبكرا، عملنا خلال الفترة البسيطة التي تبعت مباراة نيجيريا على تصحيح أخطاء المباراة الماضية، كما لعبنا على مواطن الضعف لدى المنتخب النيجيري لاستغلالها في المباراة، ومن الطبيعي أن تختلف المباراة المنتظرة عن المباراة الماضية. لا مجال للتعويض لدى المنتخب الخاسر خاصة أنه من الواقع العملي أننا المتنافسان على بطاقة التأهل”.
في المقابل، قال المدير الفني للمنتخب النيجيري سامسون سياسيا: “الوقت لم يكن كافيا لنسيان حالة الإحباط التي شعرنا بها عقب فقدان الفوز في الثواني الأخيرة أمام مصر في المرحلة الماضية، لكن في النهاية علينا التعامل مع الأمر الواقع والقتال في المباراة المقبلة، واللعب على الفوز حتى آخر ثانية في المباراة، حيث إن أي نتيجة غير ذلك ستعني ابتعادنا عن التأهل”.
وتابع: “أرفض التدخل في عملي والتشكيلة أنا الوحيد المسؤول عنها. سأختار اللاعبين القادرين على تخطي هذه المهام الصعبة لأن الخبرة سيكون لها عامل أساسي في حسم نتيجة المباراة”.
برج الحوت Pisces Horoscope آخر توقعات حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية اليوم الإثنين 8 فبراير/شباط 2016 ومعرفة ما يُخفيه لك برج الحوت مهنياً وعاطفياً وصحياً وذلك من خلال موقع «المصطبة» بالتعاون مع قسم ابراج اليوم بمجلة «جحا» الثقافية والترفيهية، حيث سنقوم بنشر التوقعات اليومية لأصحاب برج الحوت للعازبين والعازبات والمتزوجين والمتزوجات والمُرتبطين.
برج الحوت (19/2 – 20/3)
الكوكب: المشترى
أرقام الحظ: 12 ، 21 ، 39 ، 48 ، 57
الأحجار: حجر القمر
البرج: مائى
يتوافق مع: السرطان ، العقرب ، الثور
الأعمال الملائمة: أطباء بيطريين ، علماء أحياء ، فنانين ، أطباء ، موسيقيين ، علماء نفس
إيجابيات برج الحوت: صاحب خيال ، حساس ، عاطفى ، لطيف ، غير أنانى ، لا تهمه الماديات ، صاحب حدس وبديهة ويتعاطف مع الآخرين
سلبيات برج الحوت: مثالى ويتهرب من الواقع ، كتوم للأسرار وغامض ، إرادته ضعيفة وسهل الإنقياد
أفضل الفترات العاطفية فى عام 2016 لأصحاب برج الحوت
الفترة الأولى، من 12 مارس إلى 5 أبريل، تخطف الأضواء وتعيش حالة حب ربما مع قصص الحب! قد يطير قلبك من حيث لا تدري. إذا وُجد الحبيب ستمضيان وقتاً رائعاً وستسعيان لتجاوز كل المحن والمصائب وتنجحان.
الفترة الثانية من 17 يونيو إلى 12 يوليو، وفيها يتواجد الزهرة في السرطان! وتعتبر من أشد فترات السنة رومنسية. يسود جو من الرضا والأمل، كما أنك تستقطب الرضا من الأهل على علاقاتك.
الفترة الثالثة من 23 سبتمبر إلى 18 أكتوبر. وفيها يتواجد الزهرة في برج العقرب، وهنا تعبر عن حبك بكل ثقة وبدون اهتزاز كما حصل سابقاً. يمكن أن تذهب مع الحبيب إلى أمكنة لم تعرفانها سابقاً. وقد تعيش حباً الكترونياً.
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 8-2-2016
مهنياً: تتلاحق النجاحات فلا تضيّع عليك الفرص بل ارتبط بالمواعيد خلالها وفاوض وساوم ولا بأس في تقديم بعض التنازلات إذا دعت الحاجة.
عاطفياً: طلبات الشريك لم تعد تحتمل، وقد تنعكس سلباً على العلاقة بينكما، فكن مستعداً للأسوأ.
صحياً: أنت اليوم في حالة صحية جيدة، المطلوب منك الهدوء والراحة إلى أقصى الحدود.
بما أنك الآن تنضح بهالة خاصة من القوة والاستقرار، فإن الناس سوف يلجئون إليك من أجل المساعدة والدعم. حاول استخدام طاقتك في مساعدة الآخرين، حيث أنهم سوف يردون الجميل بالتأكيد في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى مساعدة. لكن حاول ألا تغفل عن أهدافك لأنك الآن تملك القوة اللازمة لتحقيقها.
برج الدلو Aquarius Horoscope آخر توقعات حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية اليوم الإثنين 8 فبراير/شباط 2016 ومعرفة ما يُخفيه لك برج الدلو مهنياً وعاطفياً وصحياً وذلك من خلال موقع «المصطبة» بالتعاون مع قسم ابراج اليوم بمجلة «جحا» الثقافية والترفيهية، حيث سنقوم بنشر التوقعات اليومية لأصحاب برج الدلو للعازبين والعازبات والمتزوجين والمتزوجات والمُرتبطين.
برج الدلو (20/1 – 18/2)
الكوكب: زحل
أرقام الحظ: 11 ، 29 ، 38 ، 47 ، 56
الأحجار: الفيروز
البرج: هوائى
يتوافق مع: الجوزاء ، الميزان ، الحمل
الأعمال الملائمة: مخترعين ، سياسيين ، كتاب ، علماء ، رواد فضاء ، منجمين
إيجابيات برج الدلو: ودود ، إنسانى ، صادق ، وفى وصاحب ولاء ، مبدئى ، مبتكر
سلبيات برج الدلو: مستقل وذكى ، عنيد ، يقف ضد الأمور ، مشاكس ، غير متوقع التصرفات ، غير عاطفى وله استقلاليته
أفضل الفترات العاطفية فى عام 2016 لأصحاب برج الدلو
الفترة الأولى، من 17 فبراير إلى 12 مارس، وفيها يتواجد الزهرة في برجك. تتمتع بقدرة كبيرة على استقطاب الإعجاب من خلال ظهورك وبراعتك الفكرية. تخطف الأضواء أينما حللت وتشعر أنك ملك جمال الكون.
الفترة الثانية من 24 مايو إلى 17 يونيو، حيث يتواجد الزهرة في الجوزاء. تشعر بأنك في إجازة، ويتاح لك التلذذ بالحب مع من تحب. كما تستشعر إشارات القبول من الطرف الآخر والاهتمام الشديد منه.
الفترة الثالثة من 30 أغسطس إلى 23 سبتمبر، والزهرة هنا في برج الميزان، وهنا قد تقع في حب محظور، لكنه مثير للغاية ويبعث الفرح في قلبك حتى وإن كنت مدركاً أنه إلى زوال؛ في حال كنت خالياً. أو تشارك الحبيب، الموجود، في أعماله بكل رحابة صدر وسعادة.
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 8-2-2016
مهنياً: كن حذراً جداً، ولا تعط الأعداء مجالاً لكي يكتشفوا خطأ ما، مطلوب منك الحذر والابتعاد عن الضوء والتكتم والانتظار لقول ما تريد.
عاطفياً: من اليوم فصاعداً قد تضطر إلى التعامل مع الشريك كفريق واحد، وذلك يترك آثاراً إيجابية على أجوائكما.
صحياً: تأمل خيراً بالعلاج الذي تخضع له ولا سيما أن الطب تطور كثيراً وبات قادراً إلى أمور كثيرة.
ستجني ثمار مواقفك الجادة والإيجابية مع الآخرين، مما يجلب لك دعم ومساندة من مصادر لم تتوقعها ولم تفكر فيها من قبل. اغتنم هذه الفرصة لإخبارهم بتوقعاتك وتطلعاتك الشخصية عن أهم القضايا التي تشغلك، حتى تتمكن من إحداث تغييرات جذرية إيجابية في حياتك وحياة الآخرين ممن حولك.
برج الجدى Capricorn Horoscope آخر توقعات حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية اليوم الإثنين 8 فبراير/شباط 2016 ومعرفة ما يُخفيه لك برج الجدى مهنياً وعاطفياً وصحياً وذلك من خلال موقع «المصطبة» بالتعاون مع قسم ابراج اليوم بمجلة «جحا» الثقافية والترفيهية، حيث سنقوم بنشر التوقعات اليومية لأصحاب برج الجدى للعازبين والعازبات والمتزوجين والمتزوجات والمُرتبطين.
برج الجدى (22/12 – 19/1)
الكوكب: زحل
أرقام الحظ: 10 ، 28 ، 37 ، 46 ، 55
الأحجار: العقيق اليمانى
البرج: ترابى
يتوافق مع: الثور ، العذراء
الأعمال الملائمة: مدراء عامين ، مدراء ، وزراء ، مهندسى كومبيوتر
إيجابيات برج الجدى: عملى ، عاقل ، طموح ، منظم ، صبور ، حذر ، صاحب روح مرحة ومتحفظ
سلبيات برج الجدى: متشائم ، متعلق بالأقدار ، بائس ، حاقد ، متمسك بالتقاليد أكثر من اللازم وجامد
أفضل الفترات العاطفية فى عام 2016 لأصحاب برج الجدى
الفترة الأفضل والأولى من 23 يناير إلى 17 فبراير. وهي الفترة التي يتواجد فيها الزهرة في برجك، حيث تتمتع بجاذبية كبيرة وقدرة على لفت النظر لا سيما إذا كان الحب من بين الأصدقاء.
الفترة الثانية من 30 أبريل إلى 24 مايو. حيث يكون الزهرة في الثور وهنا تقوى الرومنسية بشكل كبير، ويتاح لك التمتع بالغزل والتقارب الجسدي مع شخص تحبه ويحبك. هذه الفترة من أقوى الفترات الرومنسية.
الفترة الثالثة من 5 إلى 30 أغسطس وهي فترة جيدة جداً عاطفياً، يتاح لكما قضاء وقت ممتع للغاية في مكان بعيد عن الأعين. أو تميل إلى شخص يشاطرك الأفكار والثقافة فتُسعد بوجوده.
الفترة الرابعة من 12 نوفمبر إلى 7 ديسمبر، وهنا يعود الزهرة إلى برجك. تختم العام كما كنت قد بدأته. لكن من المرجح أن تكون أكثر غيرة على الحبيب وتبالغ في تصرفاتك التملكية.
حظك اليوم برج الجدى الإثنين 8-2-2016
مهنياً: رؤيتك الواضحة للأمور تساعدك كثيراً لتحديد خطواتك المقبلة لتكون ناجحة، والإقدام على مشاريع جديدة في الاستثمار.
عاطفياً: لا تبحث في دفاتر الماضي لمعالجة أخطاء الحاضر، فلكل زمن خصوصيته، عش أيامك كما يجب واعتن بالحبيب كثيراً.
صحياً: مهنياً: هذا اليوم يحمل وعوداً وانتصاراً على بعض المصاعب الصحية.
الأشخاص في محيط العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع من هذه الفترة لمواجهة المشاكل الصعبة مع فريقك وبالتالي الاقتراب أكثر من هدفك. سوف تساعد الديناميكية التي تنمو بين الفريق على الوقوف بصلابة أمام أصعب التحديات والوصول معًاً إلى النجاح.
برج القوس Sagittarius Horoscope آخر توقعات حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية اليوم الإثنين 8 فبراير/شباط 2016 ومعرفة ما يُخفيه لك برج القوس مهنياً وعاطفياً وصحياً وذلك من خلال موقع «المصطبة» بالتعاون مع قسم ابراج اليوم بمجلة «جحا» الثقافية والترفيهية، حيث سنقوم بنشر التوقعات اليومية لأصحاب برج القوس للعازبين والعازبات والمتزوجين والمتزوجات والمُرتبطين.
برج القوس (22/11 – 21/12)
الكوكب: المشترى
أرقام الحظ: 18 ، 27 ، 36 ، 45 ، 54
الأحجار: الفيروز
البرج: نارى
يتوافق مع: الحمل ، الأسد ، الجوزاء
الأعمال الملائمة: وكلاء سفر ، مكتشفين ،بروفيسورات ، سفراء ، تجار
إيجابيات برج القوس: متفائل ، محب للحرية ، مرح ، له روح مرحة جميلة ، صادق ، مستقيم ، ذكى وصاحب فلسفة
سلبيات برج القوس: متفائل بصورة عمياء ، مهمل ، غير مسؤول ، سطحى ، غير لبق ، قلق
أفضل الفترات العاطفية فى عام 2016 لأصحاب برج القوس
الفترة الأفضل خلال كل العام من 18 أكتوبر إلى 12 نوفمبر. حيث يتواجد الزهرة في برجك، الأمر الذي يجعلك تتفرغ للحب بدون أي التزامات أخرى. تبدو الأكثر تألقاً وجاذبية، والزهرة هنا يدعم حب النظرة الواحدة. وأيضاً من 1 يناير إلى 23 منه، الزهرة في برجك، ولكن أقل من الفترة الخريفية وهجاً.
الفترة الثانية من 5 إلى 30 أبريل. حيث يتواجد الزهرة في برج الحمل مما يشير إلى حب جارف وغير مسبوق، أو تتألق العلاقة القائمة بشكل مفاجئ حيث تخلق مشاريع واهتمامات مشتركة، وأنت أصلاً تكون متحمساً حينئذ للتلاقي العاطفي والتعبير عن حبك.
الفترة الثالثة من 12 يوليو إلى 5 أغسطس. حيث يتواجد الزهرة في برج الأسد، فتمارس سحرك الاجتماعي وتبدو الأكثر كفاءة في عين من تحب. وقد يكون الحب أولاً من طرفه هو، حيث لا تكون قد اكتشفته. أما المرتبط، ففترة كهذه مناسبة للاستجمام معاً.
حظك اليوم برج القوس الإثنين 8-2-2016
مهنياً: قد تطرأ اليوم بعض التغيرات على طبيعة عملك، لكن لا تقلق على مستقبلك المهني.
عاطفياً: لا تدع بعض التراكمات تفسد علاقتك بالحبيب، وصارحه بكل ما تشعر أن من الضرور مصارحته به.
صحياً: تقرر بعد إلحاح من العائلة الخضوع لحمية وممارسة الرياضة يومياً.
أنت على وفاق وانسجام تام مع محيطك، سواء على المستوى الشخصي أو المهني. انتفع من هذا التناغم في تقوية علاقاتك والروابط القائمة بينك وبين الآخرين للتسلح في الأوقات العصيبة التي تكون فيها مجموعة الأبراج الكونية غير مبشرة والأحوال ليست لصالحك.
برج العقرب Scorpio Horoscope آخر توقعات حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية اليوم الإثنين 8 فبراير/شباط 2016 ومعرفة ما يُخفيه لك برج العقرب مهنياً وعاطفياً وصحياً وذلك من خلال موقع «المصطبة» بالتعاون مع قسم ابراج اليوم بمجلة «جحا» الثقافية والترفيهية، حيث سنقوم بنشر التوقعات اليومية لأصحاب برج العقرب للعازبين والعازبات والمتزوجين والمتزوجات والمُرتبطين.
برج العقرب (24/10 – 21/11)
الكوكب: المريخ
أرقام الحظ: 17 ، 26 ، 35 ، 44 ، 53
الأحجار: الياقوت ، العقيق
البرج: مائى
يتوافق مع: الحوت ، السرطان ، الثور
الأعمال الملائمة: أطباء ، محققين ، علماء بيئة ، مهندسين ، عملاء سريين
إيجابيات برج العقرب: صاحب عزيمة ، قوى ، عاطفى ، ذو حدس ، ذو طاقة ، مثير ، شخصيته جذابة ، كتوم للأسرار
سلبيات برج العقرب: كثير الرفض ، يحب السيطرة ، محب للتملك ، غيور ، عنيد
أفضل الفترات العاطفية فى عام 2016 لأصحاب برج العقرب
الفترة الأهم من 23 سبتمبر إلى 18 أكتوبر. وفيها يتواجد الزهرة في برجك، وقد تكون هذه الفترة بداية لحب حقيقي يترك أثراً كبيراً. ستعيش جواً من الحب والاهتمام من الطرف الآخر بلا شروط، وهذا سيسعدك ولكن سيجعلك تسأل “هل سيدوم ذلك؟”.
الفترة الثانية في الأهمية، من 12 مارس إلى 5 أبريل، وهنا تبدو سعيداً جداً مع من تحب، لا شيء يؤرقكما. ظروفكما معاً تشعرك أنكما في إجازة ويجب أن تستمتعا معاً قدر المستطاع. إلا أنك هنا قد تكون ملولاً للغاية.
الفترة الثالثة من 17 يونيو إلى 12 يوليو، وفيها يتواجد الزهرة في السرطان! وهنا تميل إلى تبادل الأفكار والرؤى والثقافة مع من تحب. وقد تُخلق علاقة على نحو مفاجئ إلا أنها تنتهي أيضاً بشكل مفاجئ.
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 8-2-2016
مهنياً: تحوّلات متعددة في مصلحتك، لكن تريث وستجد أمامك صفحات بيضاً بالجملة تغير مجرى حياتك نحو الأفضل.
عاطفياً: بعض التنازلات تؤسّس لثقة كبرى مع الشريك، وتمنح الأفضلية لمستقبل مشرق وواعد ومليء بالسعادة والطمأنينة.
صحياً: عليك ان تعتمد على نظام غذائي محدّد، ذلك أفضل لراحتك النفسية.
من المحتمل ظهور أزمات عن قريب، فحاول أن لا تفقد مزاجك وأعصابك. اذا حافظت على رابطة جأشك، وواجهت الأحداث غير السارة والقلاقل التي تثيرها، فلن تدوم كثيرًا ولن تسبب خسائر مهمة. اعتني بصحتك.
برج الميزان Libra Horoscope آخر توقعات حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية اليوم الإثنين 8 فبراير/شباط 2016 ومعرفة ما يُخفيه لك برج الميزان مهنياً وعاطفياً وصحياً وذلك من خلال موقع «المصطبة» بالتعاون مع قسم ابراج اليوم بمجلة «جحا» الثقافية والترفيهية، حيث سنقوم بنشر التوقعات اليومية لأصحاب برج الميزان للعازبين والعازبات والمتزوجين والمتزوجات والمُرتبطين.
برج الميزان (23/9 – 23/10)
الكوكب: الزهرة
أرقام الحظ: 6 ، 16 ، 25 ، 34 ، 43 ، 52
الأحجار: الماس
البرج: هوائى
يتوافق مع: القوس ، الجوزاء ، الدلو
الأعمال الملائمة: وظائف دبلوماسية ، قضاة ، مستشارين ، أخصائيين نفسيين ، فنانين
إيجابيات برج الميزان: دبلوماسى ، مؤدب ، رومانسى ، ساحر ، سهل النقياد ، إجتماعى ، صاحب مبادئ ومسالم
سلبيات برج الميزان: متردد ، قابل للتغير ، ساذج ، يتأثر بسرعة ، منطوى على نفسه
أفضل الفترات العاطفية فى عام 2016 لأصحاب برج الميزان
الفترة الأهم من 30 أغسطس إلى 23 سبتمبر، والزهرة هنا في برجك، وهو يضفي طابعاً من الرومنسية والحب وأنت في هذه الفترة ستقدّم الكثير من الاهتمام للآخر والعطاء بدون أن تطالبه بمقابل، ولكن الغيرة تقتلك.
الفترة الثانية من 24 مايو إلى 17 يونيو، حيث يتواجد الزهرة في الجوزاء. تعيش حالة من الحب المتسامح المتساهل والذي يريد أن يكون بسيطاً فقط. قد تنتقل بعقلك وأفكارك مع الشريك إلى أماكن بعيدة. وقد تحبه من خلال كتاباته.
الفترة الثالثة، من 17 فبراير إلى 12 مارس، وفيها يتواجد الزهرة في الدلو. تميل رومنسياً وجنسياً وبشغف إلى شخص يشاطرك الاهتمامات والميول، وقد تكون متهوراً جداً وصريحاً، وفي ذات الوقت مضحكاً للآخر.
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 8-2-2016
مهنياً: القمر الجديد في برج الدلو يلائمك جداً ويحمل إليك بشرى سارّة او مفاجأة لم تكن في الحسبان، وتحرز ربحاً وينجح استثمار لك أو تكسب جائزة.
عاطفياً: الرومانسية هي الطريق الأسهل إلى قلب الشريك، فتذلل المصاعب مهما بلغ حجمها وتقربك منه.
صحياً: أنت عرضة للإصابة بالحساسية إذا تعرضت كثيراً للشمس، فكن حذراً.
أنت مفعم بالحيوية والشجاعة، ولن تجد ظروفًا أفضل لتنفيذ طموحاتك. لكن تقدم بحذر، لأنه يمكن أن تفقد التركيز بسهولة من خلال التفاصيل المعقدة التي قد تبدو شيقة للغاية. تأكد من الاقتراب من الأشياء بطريقة عاقلة وحساسة وركز في الجوانب الرئيسية ولن تضطر إلى انتظار النجاح كثيرًا.
برج العذراء Virgo Horoscope آخر توقعات حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية اليوم الإثنين 8 فبراير/شباط 2016 ومعرفة ما يُخفيه لك برج العذراء مهنياً وعاطفياً وصحياً وذلك من خلال موقع «المصطبة» بالتعاون مع قسم ابراج اليوم بمجلة «جحا» الثقافية والترفيهية، حيث سنقوم بنشر التوقعات اليومية لأصحاب برج العذراء للعازبين والعازبات والمتزوجين والمتزوجات والمُرتبطين.
برج العذراء (23/8 – 22/9)
الكوكب: عطارد
أرقام الحظ: 6 ، 15 ، 24 ، 33 ، 42 ، 51
الأحجار: العقيق
البرج: أرضى
يتوافق مع: الجدى ، الثور ، السرطان ، العقرب
الأعمال الملائمة: كيميائيين ، أطباء ، محققين ، أخصائيى تغذية ، أطباء بيطريين ، مدراء ، مقاولين
إيجابيات برج العذراء: متواضع ، خجول ، دقيق ، يمكن الإعتماد عليه ، عملى ، مجتهد ، ذكى ويميل إلى التحليل
سلبيات برج العذراء: سريع الإنزعاج ، كثير القلق ، كثير الإنتقاد ، قاسى ، يسعى نحو الكمالية ومحافظ
أفضل الفترات العاطفية فى عام 2016 لأصحاب برج العذراء
الفترة الأفضل من 5 إلى 30 أغسطس وهي فترة رومنسية جداً حيث يتواجد الزهرة في برجك، ويمكن أن تطير في عالم من الأحلام، إلا أنها الفترة بعدها ستكون مخيبة للأمل لأنك بنيت الأمل الكبير ضمنها.
الفترة الثانية في الأهمية من 23 يناير إلى 17 فبراير. وهي الفترة التي يتواجد فيها الزهرة في برج صديق هو الجدي. تستطيع أن تجد نقاط مشتركة مع الطرف الآخر وأن تعملا معاً لتحقيق مصلحتكما، كما تبدو مقنعاً جداً ومسيطراً.
الفترة الثالثة من 30 أبريل إلى 24 مايو. حيث يكون الزهرة في الثور ويحرض الحب بدون شروط. وقد تشرك الحبيب في كثير من الأعمال أو تطلعه على أسرار كثيرة فيحبك أكثر.
الفترة الرابعة من 12 نوفمبر إلى 7 ديسمبر، وهنا يعود الزهرة إلى الجدي في آخر العام، وهي فترة مميزة جداً لممارسة الحب وتبادل الغزل والبناء على صخر من أجل مستقبل العلاقة وربما تتويجها بزواج.
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 8-2-2016
مهنياً: مهما حاول بعض الزملاء الخبثاء النيل من سمعتك، فإنهم سيفشلون لأنك الأقوى بين سائر المنافسين.
عاطفياً: بوادر حلول في الأفق لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور وإعادتها إلى السكة الصحيحة.
صحياً: عليك أن تتعلم كيف تستريح وكيف تروّح عن نفسك عندما تشعر بالحاجة الماسّة لذلك.
لا تصاب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور اليوم، فعلى الرغم من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير. قاوم الرغبة في لوم الآخرين إذا سارت الأمور ضد رغبتك. توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة الأمل. على أية حال، لا تيأس، ولكن استغل الفرص التي لا تزال معروضة. بدلاً من تنفيذ كل شيء بالقوة، واجه الأشياء بشيء من التواضع.